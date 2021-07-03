В Кузбассе женщина с ножом ограбила аптеку

архив «КП»

Жертвой вооруженного нападения стала провизор, которую преступница заставила отдать личные ценности и деньги, находившиеся в кассе.

Ограбление произошло в аптеке, расположенной в жилом районе Ягуновский областного центра. Потерпевшая рассказала полицейским, что на нее, угрожая ножом, напала одна из посетительниц, дождавшаяся, когда в помещении кроме них двоих никого не осталось. Злоумышленница вынудила сотрудницу аптеки открыть кассу и отдать выручку – денег набралось на сумму 3500 рублей. Также она заставила свою жертву отдать кольцо и скрылась. Общая сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Полицейские смогли оперативно задержать подозреваемую в преступлении по горячим следам. Грабительницей оказалась 41-летняя жительница одного из кузбасских поселков. Наличные она успела потратить, а ювелирное украшение изъяли и вернули владелице.

В отношении грабительницы возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Ей грозит до 10 лет заключения в местах лишения свободы.