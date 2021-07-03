Лжебанкир обманул жителя Кузбасса на 1 200 000 рублей

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

52-летний кемеровчанин обратился в полицию и рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он заявил, будто из-за технического сбоя на его имя был ошибочно оформлен кредит на крупную сумму. Чтобы отказаться от займа, нужно было назвать поступивший в смс-сообщении код. Кемеровчанин выполнил все инструкции «сотрудника банка». В результате с его счета были списаны более 1 200 000 рублей, а личный кабинет в онлайн-сервисе заблокировали. В настоящем банке, куда недоумевающий гражданин обратился за разъяснениями, ему сообщили, что никакой ошибочный кредит на его имя на оформлялся. Заявка же на получение займа поступила от его имени через интернет-банкинг и подтверждена смс-кодом, поступившим на его мобильный телефон.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установление подозреваемого в мошенничестве. Следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Кемерово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

В полиции Кузбасса рекомендуют при поступлении подобных звонков сразу же прекратить разговор и набрать номер телефона, который размещен на банковской карте, чтобы уточнить информацию непосредственно в кредитном учреждении.