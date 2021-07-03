Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО (архив)

По данным оперативного штаба на утро 3 июля, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на один меньше, чем было зафиксировано день назад.

Тройка антилидеров территорий по числу заражений осталась прежней. При этом во всех них больных ненамного, но было выявлено больше: Кемерово - 32, Новокузнецк - 30, Междуреченск - 20, Юрга - 18, Мыски - 13, Осинники - 9, Киселевск и Ленинск-Кузнецкий - по 6, Белово - 4, Анжеро-Судженск, Калтан, Прокопьевск и Гурьевский МО - по 3, Березовский, Полысаево, Беловский МР, Крапивинский МО, Промышленновский МО и Яйский МО - по 2, Тайга, Ленинск-Кузнецкий МО, Новокузнецкий МР, Топкинский МО и Юргинский МО - по 1.

Победили болезнь еще 119 пациентов. Таким образом, в регионе 38271 человек вылечился от коронавируса. Медицинскую помощь продолжают получать 1515 жителей Кузбасса с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции остаются 7540 человек.