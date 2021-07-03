Число жертв COVID-19 в Кузбассе достигло 834

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА (архив)

По данным от оперативного штаба на утро 3 июля, за прошедшие сутки в Кузбассе скончались ещё пять пациентов с ранее выявленным коронавирусом.

Все больные - пенсионного возраста, среди них три женщины, все из Кемерова. Двое мужчин проживали в Березовском и Ленинске-Кузнецком.

Только у березовчанина 1935 года рождения была зафиксирована одна двусторонняя полисегментарная пневмония. У остальных скончавшихся болезнь развивалась на фоне различных патологий.

Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в Кузбассе составляет 834 человека.