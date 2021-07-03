Из-за желания покурить жительница Кузбасса попала по суд

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ (архив)

Она нашла на полу в продуктовом магазине города Междуреченска кем-то оброненную банковскую карту, но решила не сдавать ее в полицию, а тут же отоварилась по чужому платежному средству в ближайшем табачном киоске более чем на две тысячи рублей.

В отличие от нее, 26-летняя местная жительница, являвшаяся хозяйкой карты, получив уведомление о списании денег, немедленно обратилась в дежурную часть ОМВД России по г. Междуреченску неправомерно списаны более 2 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя жительница города.

Следователем ОМВД России по г. Междуреченску в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь гражданка, решившая покурить за чужой счет, может получить до шести лет реального лишения свободы.

Пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области в связи с данным случаем напоминает, что в Гражданском кодексе РФ есть статья 227 «Находка». Нашедшие денежные или платежное средства, в соответствии с ней, обязаны принять меры, чтобы вернуть потерянное либо оставленное имущество законному владельцу или передать на хранение в полицию.