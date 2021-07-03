Губернатор Кузбасса поздравил новокузнечан с Днем города

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3 июля 1931 года Центральный исполнительный комитет СССР утвердил решение ВЦИК РСФСР о переименовании рабочего поселка Сад-город в город Новокузнецк. Так что формально горожане сегодня должны отмечать лишь 90-летие своего населенного пункта. Но они не пошли по пути земляков из областного центра и ведут родословную с основания Кузнецкого острога. То есть с 1618 года.

Сегодня жителей Новокузнецка с 403-летием поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. На своей странице в соцсети ВКонтакте он отметил:

- Новокузнецк - один из старейших сибирских городов, в истории которого немало ярких и поистине героических страниц. Сила города, его слава - исключительная заслуга его жителей. О новокузнечанах можно с уверенностью сказать, что это люди со стальным характером и доброй душой.

Глава региона пожелал жителям южной столицы Кузбасса не терять стойкости духа и с гордостью нести звание города трудовой доблести.

Сегодня в Новокузнецке проходят многочисленные праздничные мероприятия, которые были разрешены с учетом эпидемиологической обстановки.