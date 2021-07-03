В Кузбассе ожидается жара за тридцать градусов

Фото: Борис ЧЕСМЕНОВ

Зонтики с собой в воскресенье, 4 июля, можно не брать. Во всяком случае, такой обнадеживающий прогноз дают синоптики Кемеровского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

По их данным, в Кузбассе будет переменная облачность, преимущественно без осадков, местами возможна дымка. Ветер ожидается северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду.. Ночью в воскресенье температура воздуха составит 13-18 градусов тепла, местами 7-12 градусов. Днем температура воздуха прогреется до 28-33 .градусов.

В Кемерове, соответственно, ожидается 15-17 и 29-31 градусов со знаком плюс.