В Кемерове обновят Парк Чудес

Фото: Борис ЧЕСМЕНОВ (архив)

При этом городские власти намерены предварительно обсудить концепцию развития популярной зоны отдыха с жителями.

Об этой идее глава Кемерова Илья Середюк рассказал в еженедельной рубрике «Кемерово. Неделя». Он напомнил, что городской парк культуры и отдыха был передан 20 лет назад на правах аренды частной структуре, что позволило обеспечить развитие парка и приведение его в порядок. Но сейчас, по словам Ильи Середюка, парку вновь требуются реновации, современные решения и логистика.

Предложения арендаторов будут использованы в будущей концепции парка, которую вынесут на обсуждение с местными жителями. Нового арендатора объекта, как сообщил глава города, выберут на конкурсной основе с учетом проведенных общественных слушаний.