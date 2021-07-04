Названы территории Кузбасса, где выявили 170 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 170 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 39 зараженных. В Новокузнецке - 30 человек. В Юрге - 19 заболевших. В Осинниках – в 12 человек. В Ленинске-Кузнецком – в 10. Восемь – в Калтане. Семь – в Мысках. По шесть – в Междуреченске и Березовском. По пять в Белове, Прокопьевске и Юрге. По четыре – в Гурьевском МО и Крапивинском МО. По три в Яйском МО и Яшкинском МО. Два – в Топкинском МО. По одному – в Новокузнеском МР и Киселевске.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 40 790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 38 378 выздоровели, 838 скончались, 8244 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.