Житель Кузбасса хотел заработать игрой на бирже, но лишился более 50 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

64-летний житель Тайги желая заработать игрой на бирже, лишился более 50 000 рублей. ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что к ним обратился мужчина, сообщив, что неизвестные обманным путем похитили у него крупную сумму денег.

Выяснилось, что житель нашел в Интернете объявление о заработке с помощью игры на бирже. Он оставил свои контактные данные на сайте для связи. Позже ему позвонил лже-менеджер торговой платформы, который рассказал о принципах работы. Также он предложил сообщить мужчине реквизиты своей банковской карты якобы для внесения их в базу будущих выплат. После как тайгинец согласился, с его счета списали все денежные средства. Мужчина осознал, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело, максимальная мера наказания пять лет лишения свободы.