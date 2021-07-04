В Новокузнецке пассажир закурил в салоне автобуса. Фото: ВКонтакте/transport42nvkz.

В Новокузнецке жители пожаловались на мужчину, который закурил в салоне автобуса. Соответствующую фотографию опубликовали в соцсети. Пассажир не дожидался выхода из общественного транспорта, закурил в салоне и не обращал внимания на окружающих.

–Что творится в общественном транспорте Новокузнецка. Я в шоке, – написал автор фотографии.

В Комментариях пользователи негативно отнеслись к поступку пассажира. Добавили, что в данной ситуации следует тушить сигареты при помощи огнетушителя. Кто-то написал ,что многие могут только сфотографировать нарушителей, но подойти и сделать замечание не хватает смелости.