На кузбасской трассе после столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки

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Смертельное ДТП произошло на трассе Кемерово — Юрга. В ГИБДД Кузбасса сообщили, что в аварии погиб один человек и один пострадал. Дорожно-транспортное происшествие случилось 4 июля около 7.30 на 217 километре автодороги Р-255 «Сибирь».

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Nissan двигался со стороны Новосибирска. Выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Howo. Водитель легкового автомобиля погиб, его пассажира доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.