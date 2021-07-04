Адская жара до +38°С накроет Кузбасс в понедельник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, что 5 июня Кузбасс накроет зной до 38 градусов. В Кемерове прогнозируют ночью +16…+18 градусов, а днем +31…+33 градусов.

В ночь на понедельник в регионе будет +15…+20 градусов, а местами +9…+14 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут 28…+33 градусов, местами до +38 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, 2-7 м/с, днем местами до 12 м/с. Обещают местами дымки, туманы и небольшую облачность, но осадков не ожидается.