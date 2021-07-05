Названы территории Кузбасса, где выявили 172 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 172 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 36 зараженных. В Новокузнецке - 24 заболевших. В Юрге - 23. В Мысках –16 человек. В Ленинске-Кузнецком – 13. В Осинниках – 11. Восемь – в Калтане. Семь – в Междуреченске. Шесть – в Анжеро-Судженске. По четыре – в Прокопьевске, Новокузнецком МР и Юргинском МО. Три – в Кемеровском МО. По два – в Киселевске, Гурьевском МО и Ленинск-Кузнецком МО. По одному – в Полысаево, Беловском МР, Ижморском МО, Прокопьевском МО, Тисульском МР, Топкинском МО, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 40 962 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 38 506 выздоровели, 844 скончались, 8406 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.