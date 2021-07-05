В Кемерове волонтер спас женщину на озере Красном. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемерове 4 июля на озере Красном волонтер спас женщину, которая чуть не утонула. Оперативный дежурный ЕДДС города Кемерово сообщил о случившемся мэру Илье Середюку.

Инцидент случился в 13.00. Отдыхающая, плавая в озере, не рассчитала силы и отплыла от берега. В результате ей понадобилась помощь. Волонтер-спасатель Денис Шувариков доставил женщину на берег. Медицинская помощь ей не потребовалась, состояние удовлетворительное. Отметим, что купаться на Красном озере запрещено, там стоят предупреждающие знаки.