Дмитрий Медведев поздравил жителей Кузбасса с приближающимся 300-летием. Фото: telegram-канал «Кузбасс. Официально»

Жителей Кузбасса поздравил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев с 300-летием региона. Видеопоздравление опубликовали в telegram-канале «Кузбасс. Официально».

Дмитрий Медведев сказал, что в послевоенное время регион сыграл огромную роль в укреплении экономики страны и обеспечении ее энергетической безопасности. Особые слова благодарности выразил горнякам и добавил, что их труд «всегда требовал не только высокого профессионализма, но и огромного личного мужества».

Также отметил, что сегодня Кузбасс — один из крупнейших промышленных центров России. Добавил, что данный факт позволяет успешно решать социальные вопросы, создавать достойные условия для жизни людей. Дмитрий Медведев не раз убеждался в этом лично во время рабочих поездок в Кемеровскую область.

— Искренне благодарю всех жителей Кузбасса, его руководство за добросовестный труд, за большой вклад в развитие нашей страны. Уверен, что целеустремленность и любовь к родной земле помогут вам добиться новых успехов. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго, — сообщил Дмитрий Медведев.