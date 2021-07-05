«Стрижи» покажут авиашоу в пяти городах Кузбасса. Фото:strizhy.ru.

Во вторник, 6 июля, Кузбасс отмечает 300-летие с начала промышленного освоения региона. Но праздничные мероприятия, посвященные этому событию, охватят несколько дней. А большая часть массовых народных гуляний состоятся 10 июля. В программу юбилейной недели включены авиашоу «Стрижей», праздничные концерты и салют.

Так авиационная группа Военно-воздушных сил РФ «Стрижи» впервые представит в Кузбассе авиашоу. Причем сразу в пяти городах. Выступления пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Белове и Ленинске-Кузнецком, чтобы их могло увидеть как можно больше жителей региона. Всего в группе выступит шесть самолетов. О времени и местах выступления асов пилотажа станет известно 7 июля.

В Кемерове и Новокузнецке пройдут вечерние концерты, с участием групп «Дискотека Авария» и «Фабрика». Кроме того, празднование 300-летия Кузбасса завершат красочные салюты, которые состоится во всех 34 территориях региона в 23.00.