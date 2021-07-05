В Кузбассе подтвержден приговор бывшему главе Мариинска

Фото: кадр видео Мариинского городского суда

Владимир Бобров городским судом признан виновным и осужден на полтора года за превышение должностных полномочий. Приговор вступил в законную силу.

Свою вину в ходе судебного разбирательства Бобров не признал.

Задержан он был в 2019 году. Обвинялся по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По версии следствия, в 2016 году, будучи главой Мариинского городского поселения, Бобров изменил разрешительные документы в отношении земельного участка площадью 1200 квадратных метров и передал местной предпринимательнице под индивидуальное жилищное строительство. В результате там был возведен развлекательный центр «Русь». После этого земельный участок в августе 2018 года был передан арендатору в собственность бесплатно.

В результате муниципальному образованию был причинён ущерб на сумму более 3 миллионов рублей. В городском суде с доводами следствия согласились. Согласились с ними и при рассмотрении дела в более высокой по рангу инстанции - Кемеровском областном суде.

Также бывшего главу на два года лишили права занимать определённые должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Владимир Бобров смог избежать наказания по обвинению в совершении еще одного преступления - в мелком взяточничестве, в мелком взяточничестве, то есть в получении взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. Как считало следствие, в феврале 2019 года он погасил задолженность по одному из муниципальных контрактов, а полученные деньги потратил на банкет в местном кафе. Взяткодатель мировым судьёй судебного участка № 2 Мариинского городского судебного района в конце июня 2020 года был оштрафован на 6 тысяч рублей. В отношении экс-главы уголовное дело в части получения мелкой взятки в апреле нынешнего года было прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.