В Кемерове начали курсировать новые автобусы. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове вышли на линию 15 новых автобусов. Об этом сообщает горадминистрация. Отметим, что низкопольный общественный транспорт работает на газомоторном топливе. Кроме того, оснащен системой контроля состояния водителя, электронной системой информирования пассажиров, и камерой видеонаблюдения в салоне.

Новый транспорт будет курсировать по маршруту № 51 площадь Волкова – 21-й микрорайон. Также восстановили работу автобуса № 23. Ранее сообщалось, что в Кемерове появятся автобусы с валидаторами.