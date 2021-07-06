В Кемерове 25 человек тушили ночной пожар в многоквартирном доме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове ночью 6 июля случился пожар в многоквартирном доме на проспекте Ленина. В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в ведомство в 1.41. На место выехали 25 человек и 7 единиц техники.

Уточняется, что слабый запах дыма в подъезде стоял на момент прибытия первого подразделения. В комнате обгорел матрас на площади 0,5 квадратного метра. Также эвакуация не потребовалась. Предварительной причиной возгорания назвали нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Полностью ликвидировали пожар в 1.49.