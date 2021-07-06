В Кузбассе сотрудник налоговой службы заставил платить за себя ипотеку. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе экс-сотрудник налоговой службы заставил платить за себя ипотеку

Ему вынесли обвинительный приговор за взятку

В Кемерове бывший работник налоговой службы попался на получении взяток. Прокуратура по Кемеровской области сообщает, что ему вынесли обвинительный приговор, который вступил в законную силу.

Установлено, что в 2016 году экс-начальник отдела по обеспечению процедуры банкротства налоговой службы потребовал от арбитражного управляющего в деле о банкротстве ФГУП «ПО «Прогресс» передавать ему взятку, а именно ежемесячно перечислять 10 тысяч рублей в банк за ипотеку. За это он обещал не привлекать к ответственности управляющего в случае выявления нарушений в деле о банкротстве. За период с марта по сентябрь 2016 года мужчина получил взятку на общую сумму 59,607 тысяч.

Суд признал его виновным и назначил два года и четыре месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также два года лишения права занимать должности в органах Федеральной налоговой службы России.