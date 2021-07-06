Названы территории Кузбасса, где выявили 170 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 170 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 39 зараженных. В Новокузнецке - 24 заболевших. В Междуреченске - 17. В Мысках –15 человек. В Юрге – 12. По восемь – в Прокопьевске, Белове и Ленинске-Кузнецком. По пять – в Калтане и Промышленновском МО. В Осинниках – четыре. По три – в Березовском, Киселевске, Крапивинском МО и Новокузнецком МР. По два – в Краснобродском, Полысаево, Кемеровском МО и Яйском МО. По одному – в Беловском МР, Гурьевском МО, Тисульском МР и Юргинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 41 132 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 38 637 выздоровели, 848 скончались, 8686 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.