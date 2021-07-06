Житель Кемерова стал миллионером за 40 рублей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Кемеровчанин выиграл главный приз очередного тиража лотереи «Спортлото «5 из 36». Розыгрыш был 5 июля, в котором разыграли 1 357 128 рублей.

Также в пресс-службе «Спортлото» сообщили, что везунчик приобрел билет всего за 40 рублей на сайте государственной лотереи, но еще не обратился за выигрышем. Для того, что выиграть житель Кемерова угадал все пять чисел в первом поле билета, а во втором поле не угадывал. Кузбассовец отметил 16, 10, 35, 28, 19 и стал миллионером.