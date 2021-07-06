Губернатор Кузбасса поздравил жителей с 300-летием региона. Фото: АПК.

Сергей Цивилев поздравил жителей с 300-летием Кузбасса. Он напомнил, что в 1721 на берегу Томи впервые обнаружили каменный уголь. Затем в Кузбассе начали строить шахты, а вокруг них города и заводы. Регион стал индустриальным центром страны.

Он отметил, что главная цель 300-летия - сделать так, чтобы каждый кузбассовец почувствовал изменения к лучшему. В результате в регионе появились новые детские сады, новые и отремонтированные школы, больницы, дороги, автобусы, благоустроенные улицы и дворы, уникальные спортивные объекты.

- Самое главное в этих результатах то, что все они достигнуты благодаря поддержке нашей программы вами, жителями Кузбасса. Позвольте искренне поблагодарить вас за это, - добавил губернатор Кузбасса.