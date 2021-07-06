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Общество6 июля 2021 10:07

Военные врачи из Кузбасса окажут помощь в лечении больных коронавирусом в Хакасии

Медработники имеют большой практический опыт
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Военные врачи из Кузбасса окажут помощь в лечении больных коронавирусом в Хакасии. Фото: Пресс-служба Центрального военного округа.

Военные врачи из Кузбасса окажут помощь в лечении больных коронавирусом в Хакасии. Фото: Пресс-служба Центрального военного округа.

Военных врачей из Кузбасса направили в Абакан для оказания помощи в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией работникам медицинских учреждений. В составе сводного отряда врачи-пульмонологи, инфекционисты и анестезиологи.В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что соответствующее решение принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Также отметили, что медработники ЦВО, направленные в Хакасию, имеют большой практический опыт в лечении больных коронавирусом, приобретенный в том числе и в ходе служебных командировок.