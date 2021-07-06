В Кемерове пропала 21-летняя девушка. Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Кузбасс.

В Кемерове пропала 21-летняя Яна Паутиянина. С 5 июля ее местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшей - 165 сантиметр, у нее нормальное телосложение, волосы светло-коричневые и голубые глаза. На ней была голубая блузка, черная юбка и желтые кеды. Кроме того, девушка нуждается в медицинской помощи.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.