В Кемерове на базе детской больницы открыли ковидарий. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кемерове на базе областной детской клинической больницы имени Ю.А.Атаманова открыли ковидарий. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте медучреждения.

Отметили, что стационар на улице Гагарина перепрофилирован для приема больных с COVID-19. Кроме того, отделение гастроэнтерологии переехало на улицу Ворошилова, 21. Добавили, что открытие ковидария не повлияет на оказание плановой и экстренной медицинской помощи. Все отделения, поликлиники и роддом работают в прежнем режиме.