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Общество6 июля 2021 12:36

В Кемерове на базе детской больницы открыли ковидарий

Об этом сообщили в Instagram-аккаунте медучреждения
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове на базе детской больницы открыли ковидарий.

В Кемерове на базе детской больницы открыли ковидарий.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кемерове на базе областной детской клинической больницы имени Ю.А.Атаманова открыли ковидарий. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте медучреждения.

Отметили, что стационар на улице Гагарина перепрофилирован для приема больных с COVID-19. Кроме того, отделение гастроэнтерологии переехало на улицу Ворошилова, 21. Добавили, что открытие ковидария не повлияет на оказание плановой и экстренной медицинской помощи. Все отделения, поликлиники и роддом работают в прежнем режиме.