Появился предварительный график полета «Стрижей» над Кузбассом. Фото: strizhy.ru.

Над Кузбассом состоится полета «Стрижей» в честь 300-летия региона. По предварительным данным NK.Life, авиашоу стартует 10 июля в 12.00, первыми полет будут наблюдать жители Кемерова у аэропорта.

После этого авиационная группа высшего пилотажа пронесется над всем регионом. Далее «Стрижи» пролетят над Ленинском-Кузнецким в 12.10 на площади торжеств имени В.П. Мазикина. После над центральной площадью Белова в 12.14. Жители Киселевска увидят авиашоу в 12.20 на площади торжеств. В Прокопьевске пронесутся над проспектом Строителей в 12.21. В Новокузнецке на площади общественных мероприятий в 12.25. В Мысках также на площади общественных мероприятий в 12.30. Финальный вираж в Междуреченске над Весенней площадью в 12.32.