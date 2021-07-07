Губернатор Кузбасса сообщил сроки сдачи первых объектов культурного кластера в Кемерове. Фото: АПК.

В Кемерове продолжается строительство образовательного комплекса Сибирского кластера искусств. Объекты, которые в него входят, уже готовы на 95%. Об этом сообщил Губернатор Кузбасса 6 июля во время посещения строительной площадки вместе с Владимиром Путиным.

Также он отметил, что через три недели объект будет готов. Далее необходимо еще три недели для получения лицензии на образовательную деятельность.