Авиационная группа «Стрижи» уже летит в сторону Кемерова. Фото: instagram/agvp_strizhy.

В областной центр Кузбасса вылетела авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте.

Отмечено, что авиационная группа летит по маршруту Кубинка — Кемерово, а промежуточная посадка будет в Челябинске.

Напомним, что 10 июля «Стрижи» покажут авиашоу в восьми городах Кузбасса в честь 300-летия. Кроме того, появился предварительный график полета авиационной группы над регионом.