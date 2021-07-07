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Общество7 июля 2021 7:21

Названы территории Кузбасса, где выявили 173 новых случая коронавируса

В лидерах - крупные города
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 июля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 173 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 38 зараженных. В Новокузнецке - 32 заболевших. В Междуреченске - 17. В Мысках -17 человек. В Осинниках - 14. В Юрге - 11. По шесть - в Калтане и Ленинске-Кузнецком. По пять - в Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске и Прокопьевске. В Полысаево - 4, По два - в Березовском, Ленинск-Кузнецком МО и Новокузнецком МР. По одному - в Беловском МР и Крапивинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 41 305 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 38 760 выздоровели, 853 скончались, 8 747 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.