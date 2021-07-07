В Кемерове двухлетняя девочка упала с четвертого этажа. Фото: Следком Кузбасса.

В Кемерове 6 июля в городскую больницу поступила двухлетняя девочка с травмами характерными при падении с высоты. Следком Кузбасса сообщает, что по данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, девочка осталась без присмотра взрослых на некоторое время, залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и упала вниз. Родители, вернувшись в комнату, увидели, что окно открыто и отсутствует сетка. По предварительной информации семья не состояла на учете. Уточняется, что мама отвлеклась на младшего ребенка на несколько минут.

Уточняется, что на место происшествия выехали сотрудники ведомства. Следствие изучит условия воспитания ребенка, действиям родителей дадут юридическую оценку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.