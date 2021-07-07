В Кемерове отец зарезал сына во время застолья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 60-летний житель убил своего сына. Следком Кузбасса сообщает, что расследование завершилось. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, 31 декабря 2020 года к мужчине приехал в гости его 33-летний сын с другом. Конфликтов между родственниками во время застолья не возникало. В один из моментов гость вышел на балкон покурить, а отец с сыном остались в комнате. Когда знакомый вернулся, он обнаружил, что отец склонился над сыном, который лежал на полу с ножевым ранением в грудную клетку.

Мужчина вызвал медиков и полицию. Прибывшие медработники констатировали смерть 33-летнего сына. Отца задержали, со следствием он не сотрудничал, утверждал, что не помнит событий того вечера. Проведен комплекс следственных действий и судебных экспертиз, которые доказывают причастность отца к смерти сына. Также мужчине провели психолого-психиатрическая экспертизу, его признали вменяемым.