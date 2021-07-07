В Кузбассе утонул 64-летний рыбак в Томи. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Кузбассе 5 июля утонул 64-летний житель в реке Томь Юргинского района. Следком Кузбасса сообщает, что по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливают все обстоятельства случившегося и причину смерти. По результатам примут процессуальное решение.

Предварительно установлено, что мужчина со знакомым ловил рыбу бреднем. Ближе к середине реки стоял 64-летний житель, а второй рыбак был у берега. Последний увидел, как мужчина скрылся под водой и пропал. Он самостоятельно нашел тело погибшего ниже по течению и вытащил на берег. По предварительной информации рыбаки находились в состоянии алкогольного опьянения.