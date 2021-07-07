Полиция Кузбасса ищет очевидцев мытья машин в кемеровском фонтане

Фонтан на проспекте Октябрьском был запущен ко Дню шахтера-2020. Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

Жители Кемерова выложили в социальные сети видеозапись, на которой запечатлено, как два автомобилиста катаются по тротуарному фонтану на проспекте Октябрьском у дома 78Б в микрорайоне Шалготарьян, практически помыв свои машины под его струями.

Плоскостной или тротуарный фонтан в Шалготарьяне после долгого перерыва был отремонтирован и открыт только в 2020 году, поэтому этот факт возмутил кемеровчан донельзя. Свое негодование они и выразили в комментариях.

В полиции Кузбасса прокомментировали: в дежурную часть никаких сигналов по данному факту не поступало. Однако видеозапись мытья машин в фонтане стала поводом для проверки, в ходе которой будут установлены дата произошедшего и личности водителей автомобилей, после чего они будут привлечены к ответственности. Как минимум, к административной - за нарушение ПДД. Ведь в правилах дорожного движения четко прописан запрет движения по пешеходным дорожкам и тротуарам, а фонтан расположен в пешеходной зоне. Экономия на автомойке обернется для водителей штрафом в две тысячи рублей каждому.

- Кроме того, нарушители могут быть привлечены к ответственности по статье КоАП РФ «Мелкое хулиганство», которая предусматривает административный арест на срок до 15 суток, - пояснили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Но и это еще не все: если в ходе проверки будет установлено, что действия водителей привели к повреждению фонтана, виновных привлекут к уголовной ответственности за умышленные уничтожение или повреждение имущества. Эта статья Уголовного кодекса РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Также собственник фонтана - администрация города, может взыскать с них сумму нанесенного ущерба.

В настоящее время полиция Кузбасса ищет очевидцев инцидента. Их просят обратиться в дежурную часть УМВД России по городу Кемерово по телефону: 8 (3842) 39-17-11 либо «02» («102» с мобильного).