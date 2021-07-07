В Кемерове выступили известные артисты в честь 300-летнего юбилея. Фото: Instagram/nvrastorguev.

В Кемерове 6 июля прошел праздничный концерт в честь 300-летнего юбилея, в котором приняли участие российские звезды. Торжественное мероприятие проходило в Ледовом дворце «Кузбасс».

Вечером к жителям региона обратился с торжественной речью президент России Владимир Путин. После выступил Сергей Безруков. Он прочитал стихи и сообщил, что в течение мероприятия зрители увидят историю Кузбасса от древних времен до настоящего. Ведущими концерта стали Яна Чурикова и Вадим Такменев.

Первыми на сцене выступила группа «Любэ» с песней «Ты неси меня река». Также исполнила свои хиты «Кукушка» и «Миллион голосов» Полина Гагарина. Кроме того, порадовал песней «Кузбасс» Олег Газманов.