Кузбасс отправит свыше 140 тонн медицинского кислорода в регионы Сибири. Фото: АПК.

В соседних с Кузбассом регионах наблюдается острая нехватка медицинского кислорода. По решению Сергея Цивилева партии жидкого кислорода объемом свыше 140 тонн направят в больницы пяти регионов Сибири.

Глава региона отметил, что отправят 46 тонн жидкого кислорода в Алтайский край, 60 тонн в Красноярский край, 20 тонн в Республику Хакасия, 16 тонн в Иркутскую область. Кроме того, будут отгружать жидкий кислород в Республику Бурятия, сейчас определяют необходимые объемы.

Губернатор добавил, что в Кузбассе запущено собственное производство кислорода и за помощью обратилось руководство регионов. Напомним, что кислородное производство Air Liquide запустили в эксплуатацию в июне текущего года на площадке АО «ЕВРАЗ ЗСМК».