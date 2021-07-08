Россельхозбанк: к 2030 году сторонники здорового питания будут съедать до 11 кг зелени и салатов в год

Пресс-служба АО «Россельхозбанк».

По прогнозам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, к 2030 году потребление салатов и пряных трав, выращиваемых в закрытом и открытом грунте, увеличится на 25% до 290 тысяч тонн против 230 тысяч тонн в 2020 году.

«По мере повышения интереса к вопросам здоровья салаты и зелень будут все более переходить из категории продуктов сезонного потребления в категорию товаров повседневного спроса, а их потребление увеличиваться. При этом спрос будет способствовать активному развитию производства продукции этой сельскохозяйственной категории внутри страны. С учетом ввода новых запланированных мощностей производство зелени и салатов в России будет расти в среднем на 9% ежегодно», - комментирует руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Растущее внимание к качеству продуктов и увеличение доли приверженцев здорового образа жизни среди россиян будут способствовать ускоренному развитию сегмента органической зелени, выращенной в условиях вертикальных сити-ферм, отмечают эксперты Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

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