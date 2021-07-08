Новокузнечанин ударил отца ножом из-за стука полиции в дверь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке ранее судимый 34-летний житель ударил отца ножом. Следком Кузбасса сообщает, что мужчину обвиняют в покушение на убийство.

В феврале этого года мужчина в алкогольном опьянении пришел к отцу в комнату общежития и луг спать. Его разыскивала полиция для того, что бы опросить из-за драки, которая случилась накануне. В квартире по месту регистрации его не нашли, поэтому пришли к отцу.

Мужчина не открывал полицейским, а отец просил сына успокоиться и вести себя адекватно. Тогда сын разозлился и ударил 66-летнего отца ножом в шею. Кроме того, отец не мог самостоятельно передвигаться из-за болезни. Сотрудники сломали дверь, обезоружили сына. 66-летнего мужчину госпитализировали, его удалось спасти. 34-летнего жителя заключили под стражу. Со следствием он не сотрудничал, вину не признал. Уголовное дело направили в суд.