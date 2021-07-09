Названы территории Кузбасса, где выявили 180 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 9 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 180 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 40 зараженных. В Новокузнецке - 31 заболевших. В Междуреченске - 21. В Мысках - 16 человек. В Юрге - 14. В Осинниках - 13. В Юрге - 12. В Прокопьевске - 11. По шесть - в Ленинске-Кузнецком и Березовском. Пять - в Киселевске. Четыре - в Промышленновский МО. Три - в Анжеро-Судженске. По два - в Белове, Гурьевском, Кемеровском МО и Тисульском МО. По одному - в Калтане, Мариинском МР, Новокузнецком МР и Прокопьевском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 41 661 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 39 071 выздоровели, 864 скончались, 8 648 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.