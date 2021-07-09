Выступление «Стрижей» покажут в прямом эфире телеканала «Кузбасс 1»

Авиашоу продлится около 40 минут. Фото: Федор БАРАНОВ

В субботу, 10 июля, авиагруппа «Стрижи» продемонстрирует более 30 различных фигур высшего пилотаж над акваорией Томи в Кемерове. В комплекс выступлений войдут такие пилотажные порядки, как «Пирамида», «Пеленг», «Конверт», «Звезда», «Стрела», «Копье», а также одиночный высший пилотаж.

Жители других городов Кузбасса смогут увидеть авиагруппы в Кемерове в прямом эфире . Телеканал «Кузбасс 1» проведет прямую трансляцию показательных выступлений асов пилотажа. Начало трансляции в 17.00.

Смотрите прямую трансляцию:

- на 21-й кнопке всех кабельных операторов области,

- онлайн на сайте телеканала,

- онлайн на youtube-канале,

- в мобильном приложении «Кузбасс 1».