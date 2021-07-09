В Кузбасссе синоптики объяснили появление необычных облаков. Фото:instagram/mybelovo.

В Кузбассе жители заметили необычные облака на трассе Белово - Ленинск-Кузнецкий. Фотографии опубликовали в соцсетях. Пользователей заинтересовали облачные образования.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра обьяснили, что на кадрах облачный вал, который похож на надвигающийся циклон. Данная форма облаков происходит из-за отсутствия влажности. Отметили, что накануне была прохладная погода, ночью температура была +7 градусов, осадков не было. А для того, что облака разорвались, и сформировалась кучево-дождевая облачность, необходима влажность, но ее не хватило.