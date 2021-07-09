Tele2 открыла в Кемерове первый салон связи в цифровом формате

Его посетителям не нужно стоять в очереди в кассу: благодаря интерактивным сервисам. Фото: пресс-служба Tele2.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, открыл в кемеровском ТРЦ «Гринвич» на проспекте Молодежном, 2, первый салон нового - цифрового формата. Его посетителям не нужно стоять в очереди в кассу: благодаря интерактивным сервисам все услуги можно получить самостоятельно и буквально в один клик через специальную виртуальную витрину. С помощью сенсорной панели абоненты могут выбрать и заказать SIM-карту с понравившимся номером, стать клиентом Tele2 с сохранением номера другого оператора, пополнить баланс. Здесь же размещен экран с трансляцией тарифных планов и актуальных акций. Еще одна «фишка» нового digital-салона – электронные ценники. Такое решение не только экологично, но и существенно экономит время сотрудников, которые могут уделять покупателям больше внимания.

Все услуги можно получить самостоятельно и буквально в один клик через специальную виртуальную витрину. Фото: пресс-служба Tele2.

- В современном цифровом мире высоко ценится возможность экономить время за счет информационных технологий. В Кемерове мы открыли новый салон, где клиентам не нужно стоять в очереди на кассу для получения простых услуг. Все базовые операции можно провести с помощью сенсорной виртуальной витрины. В салоне представлены мобильные телефоны популярных брендов, 4G-роутеры и USB-модемы, а также фитнес-часы и другие умные гаджеты. Уверена, посетители оценят ассортимент электроники, а также скорость и удобство обслуживания, которые предполагает цифровая концепция салона, - отметила директор филиала Tele2 в Кузбассе Елена Яковлева.