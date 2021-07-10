Коронавирус в Кузбассе на 10 июля: 189 заболели, 4 умерли, 163 выздоровели

Оперштаб области опубликовал свежие данные по коронавирусу в Кузбассе: на 10 июля количество заболевших увеличилось на 189 человек и общее число случаев заражения составляет уже 41 850. Всего в регионе медицинскую помощь на 10 июля получают 1748 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Также за минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли четыре человека: трое мужчин и одна женщина - все люди в возрасте. Двусторонняя полисегментарная пневмония, протекавшая на фоне различных сопутствующих заболеваний, унесла жизни жителя Новокузнецкого района 1944 года рождения, прокопчанина 1931 года рождения, юргинца 1955 года рождения и кемеровчанки 1927 года рождения. Таким образом от коронавируса на сегодняшний день умерли уже 868 кузбассовцев.

163 пациента за минувшие сутки выздоровели и общее число вылечившихся от коронавируса в Кемеровской области уже 39234 человека.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9231 человек.