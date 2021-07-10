Лидерами по заболеваемости коронавирусом за сутки стали Кемерово, Новокузнецк и Междуреченск

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 189 случаев новых подтвержденных случаев коронавируса. Заболевшие по данным оперштаба области, выявлены в 23 территориях Кузбасса.

В тройке лидеров — Кемерово, Новокузнецк и Междуреченск. Полная суточная статистика по заболевшим коронравирусом на сегодня: в Кемерове – 37 случаев, Новокузнецке – 35, Междуреченске – 22, Мысках – 13, в Осинниках и Прокопьевске — по 8, в Белове и Промышленновском районе — по 7, в Березовском, Калтане, Юргинском районе — по 6, Анжеро-Судженске – 5, в Юрге, Крапивинском и Яшкинском районе — по 4, в Ленинск-Кузнецком и Ленинск-Кузнецком районе, а также в Гурьевском районе — по 3, в Краснобродском, а также в Кемеровском и Новокузнецком районах — по 2, и по 1 заболевшему в Таштагольском и Беловском районах. Всего в регионе лечение от коронавируса получают 1748 пациентов.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за минувшие сутки из-за двусторонней полисегментарной пневмонии в Кузбассе умерли четыре пациента, а еще 163 человека выздоровели.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9231 человек.