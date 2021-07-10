Бесплатный концерт известного российского рэпера состоится в Ленинске-Кузнецком в честь 300-летия Кузбасса

Артем Качер выступит на площади имени Мазикина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 10 июля, в Ленинске-Кузнецком в честь 300-летия Кузбасса состоится большой праздничный концерт. Как сообщает пресс-служба администрации города, на нем выступят творческие коллективы Ленинска-Кузнецкого и приглашенные артисты: кавергруппа HITS , барабанное шоу «ZanozZza» из Красноярска.. В том числе на площади Мазикина выступит и популярный российский рэпер Артем Качер —соавтор и исполнитель суперхитов «Грустный Дэнс» с Artik& Asti и «ДНК» с Джиганом, а также большого количества популярных сольных треков, среди которых такие хиты как «Дикая», «Стреляй» и другие.

Начало концерта запланировано в 18.00 и продлится выступление артистов до самого салюта, который состоится 23.00.