Праздничный салют в Кемерове состоится на Московской площади

Салютв этом году запустят с нового места. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Праздничные мероприятия, посвященные 300-летию Кузбасса, в Кемерове проходят на новой Московской площади, сданной в эксплуатацию в конце июня 2021 года, как раз к юбилею начала промышленного освоения региона.

Завершающей точкой праздника станет красочный фейерверк, который в этот раз состоится не на Университетском мосту, а там же - на Московской площади. Добраться до нее сегодня можно несколькими способами.

Любоваться салютом можно будет с тех же смотровых площадок, которые были рекомендованы для просмотра авиашоу: сама Московская площади, пригорок у ТЦ «Лапландия» и гипермаркета «Магнит».

Отметим, что после завершения праздничных мероприятий, горожан с площади увезут специальные автобусы-шаттлы. В 23.15 они начнут отправляться от главного входа по своим маршрутам: на улицу Кирова, к Летнему вокзалу и в Рудничный район. За ними последуют рейсовые автобусы, которые доставят жителей в разные районы города.