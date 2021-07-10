«Стрижи» опубликовали фото своего полета над городами Кузбасса

Фото: instagram авиагруппы «Стрижи».

Выступление авиационной группы «Стрижи» стало подарком кузбассовцам к 300-летию промышленного освоения региона. Воздушные асы дважды пролетели над Кузбассом, - в субботу, 9 июля, и в воскресенье, 10 июля, а также провели полноценную тренировку накануне самого показательного выступления.

Позднее пилоты опубликовали фото городов, над которыми они пролетели: Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Белово, Киселевск, Прокопьевск, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск и Юрга, с высоты своего полета.

- Для нас честь поздравить жителей прекрасного Кузбасса с 300-летием образования!! - так подписано фото «Стрижей» в их официальном аккаунте в инстаграме с этого пролета над регионом.

Фото: instagram авиагруппы «Стрижи».

Фото: instagram авиагруппы «Стрижи».

Фото: instagram авиагруппы «Стрижи».

Фото: instagram авиагруппы «Стрижи».

Фото: instagram авиагруппы «Стрижи».

Фото: instagram авиагруппы «Стрижи».

Фото: instagram авиагруппы «Стрижи».

Фото: instagram авиагруппы «Стрижи».