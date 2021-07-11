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Общество11 июля 2021 10:10

В Кемерове рой пчел оккупировал детскую площадку

Теперь там небезопасно
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кемерове рой пчел оккупировал детскую площадку. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове рой пчел оккупировал детскую площадку. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове на улице Тухачевского, 49 жители боятся подходить к детской площадке, которую облюбовал рой пчел. Затем этот рой расположился на земле возле качелей. Об этом горожане сообщили в социальных сетях. Судя по кадрам, теперь дети не могут качаться на качелях.

В комментариях жители отметили, что рой пчел оккупировал качели из-за матки, которая улетела из улья в поисках нового дома. Также добавили, что убрать насекомых с детской площадки должны профессионалы.

В Кемерове рой пчел оккупировал детскую площадку. ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове рой пчел оккупировал детскую площадку. ВКонтакте/inc_kuzbass.