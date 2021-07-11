Жителей Новокузнецка порадовал концерт к 300-летию Кузбасса. Фото: instagram/diskotekaavariya.

Новокузнечане остались довольным концертом группы «Дискотека Авария». В Instagram артистов жители оставили многочисленные отзывы. Кроме того, глава Сергей Кузнецов записал почти 20-минутное видео, которое выложил на своей личной странице в Instagram. Горожане поблагодарили мэра за возможность пересмотреть концерт артистов.

— Авария, молодцы! И вообще спасибо за праздник, — прокомментировал житель в соцсетях.

Кроме того, в южной столице на площади перед ТРЦ «Планета» выступила группа «Фабрика», MAHA projekt, «Трубачи», Dabro. Также в городе прошел II Международный фестиваль «КуZня ДжаzZ» на территории музея-заповедника «Кузнецкая крепость». Вход был бесплатный на маштабный open-air.

В фестивале приняли участие музыканты страны: народный артист РФ Игорь Бутман и «Московский джазовый оркестр»; российский пианист, джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов; Джаз Бас Театр Алекса Ростоцкого «ART SPLASH»; квартет Антона Чекурова; квинтет Вадима Эйленкрига; Александр Довгополый Project; Backstage Band; квартет Никиты Арыкова (Новокузнецк).

Для жителей обустроили зоны общественного питания, танцевальные площадки и зоны отдыха, зоны для продажи дисков и атрибутики, зоны для мастеров декоративно-прикладного творчества. Завершилось празднество красочным салютом.